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فيديو - اندلاع حريق هائل في ديزني الأمريكية

من موقع الحريق
من موقع الحريق
 
الأحد، 23-03-2025 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   اندلع مساء السبت حريق هائل في حديقة إبكوت التابعة للمدينة الترفيهية "والت ديزني" بمدينة فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان، دون تسجيل أي إصابات.اضافة اعلان


وأكد مسؤولو ديزني أن الحريق بدأ في ثلاجة كبيرة تقع خلف جناح فرنسا، مما استدعى إخلاء بعض الزوار من "مغامرة ريمي في راتاتوي"، وهي واحدة من المعالم الحديثة في إبكوت، مستوحاة من الفيلم الكرتوني الشهير.

في غضون ذلك، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة، وانتشرت صور وفيديوهات للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الزوار والمتواجدون بالقرب من الحديقة بمشاركتها على نطاق واسع.

يُذكر أن الحريق وقع خلال فترة ذروة الزيارات بسبب عطلة الربيع، وكذلك خلال فعاليات مهرجان إبكوت الدولي للزهور والحدائق، الذي يستمر حتى 2 يونيو. وقد لفت عمود الدخان الكثيف انتباه الزوار داخل الحديقة والمناطق المجاورة.

ويقع منتجع عالم والت ديزني على بعد حوالي 20 ميلًا جنوب غرب أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويشمل أجزاء من مقاطعتي أورانج وأوسيولا، بالإضافة إلى مدينتي ليك بوينا فيستا وباي ليك.



روسيا اليوم 
 
 
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