فيديو - اندلاع حريق هائل في ديزني الأمريكية

وأكد مسؤولو ديزني أن الحريق بدأ في ثلاجة كبيرة تقع خلف جناح فرنسا، مما استدعى إخلاء بعض الزوار من "مغامرة ريمي في راتاتوي"، وهي واحدة من المعالم الحديثة في إبكوت، مستوحاة من الفيلم الكرتوني الشهير.
في غضون ذلك، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة، وانتشرت صور وفيديوهات للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الزوار والمتواجدون بالقرب من الحديقة بمشاركتها على نطاق واسع.
يُذكر أن الحريق وقع خلال فترة ذروة الزيارات بسبب عطلة الربيع، وكذلك خلال فعاليات مهرجان إبكوت الدولي للزهور والحدائق، الذي يستمر حتى 2 يونيو. وقد لفت عمود الدخان الكثيف انتباه الزوار داخل الحديقة والمناطق المجاورة.
ويقع منتجع عالم والت ديزني على بعد حوالي 20 ميلًا جنوب غرب أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويشمل أجزاء من مقاطعتي أورانج وأوسيولا، بالإضافة إلى مدينتي ليك بوينا فيستا وباي ليك.
🚨#BREAKING: Fire Erupts at EPCOT in Walt Disney World, Prompting Evacuation of France Pavilion as Thick Smoke Billows Across Park and BoardWalk, Cause and Extent of Damage Still Unknown pic.twitter.com/WhfeEVr2QF— High Impact (@highimpactnews) March 22, 2025
روسيا اليوم
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