فيديو- انهيار صخري كبير قبل ثواني من سقوطه على المركبات في السعودية

الوكيل الإخباري- وثّق مقطع فيديو متداول انهيارًا صخريًا كبيرًا في وادي عسلان على طريق محايل بحر أبو سكينة بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

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وأظهر الفيديو الغبار الكثيف الناتج عن انهيار الصخور، والذي أدى إلى توقف المركبات وتعطيل حركة المرور وإغلاق الطريق القادم من خميس البحر.