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فيديو- انهيار صخري كبير قبل ثواني من سقوطه على المركبات في السعودية

لحظة حدوث الانهيار الصخري
لحظة حدوث الانهيار الصخري
الأحد، 25-08-2024 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   وثّق مقطع فيديو متداول انهيارًا صخريًا كبيرًا في وادي عسلان على طريق محايل بحر أبو سكينة بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

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وأظهر الفيديو الغبار الكثيف الناتج عن انهيار الصخور، والذي أدى إلى توقف المركبات وتعطيل حركة المرور وإغلاق الطريق القادم من خميس البحر.


وأفاد موقع "رصد" السعودي بأن الفرق المختصة تعمل حاليًا على تفتيت الصخور ورفعها لاستعادة الحركة الطبيعية للطريق.




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