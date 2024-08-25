فيديو- انهيار صخري كبير قبل ثواني من سقوطه على المركبات في السعودية

وأظهر الفيديو الغبار الكثيف الناتج عن انهيار الصخور، والذي أدى إلى توقف المركبات وتعطيل حركة المرور وإغلاق الطريق القادم من خميس البحر.
وأفاد موقع "رصد" السعودي بأن الفرق المختصة تعمل حاليًا على تفتيت الصخور ورفعها لاستعادة الحركة الطبيعية للطريق.
August 24, 2024
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