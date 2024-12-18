فيديو.. بث مباشر يوثق لحظات وقوع حادث مروري مروع لامرأة تركية

ومن حسن حظ السيدة الخمسينية، فقد استمر البث المباشر أثناء انقلاب السيارة، وتمكن متابعوها من رؤية الحادث وسماع استغاثاتها بعد استقرار السيارة في قاع المنحدر.
وذكرت وسائل إعلام أن أومور تخضع حاليًّا للعلاج وحالتها مستقرة، فيما تعرضت سيارتها لأضرار كبيرة جراء الحادث.
وأشارت التقرير إلى أن الحادث كان يمكن تجنبه لو لم تنشغل السيدة بالبث المباشر أثناء القيادة، إلا أن البث ذاته كان السبب في إنقاذ حياتها بفضل تفاعل متابعيها.
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