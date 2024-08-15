فيديو- بيت من "السوشي" يجذب 2 مليون مشاهد

الوكيل الإخباري- نشر الفنان الفرنسي فينسنت سماغدا عملاً فنياً جديداً، يدمج فيه كعادته الإبداع والذكاء الاصطناعي، حيث قدم مقطع فيديو يظهر بيتاً مصنوعاً بالكامل من السوشي.



وشاهد المقطع أكثر من مليوني شخص، وتم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل. وتخيل سماغدا البيت متشكلاً من لفات السلمون والأرز وغيرها من مكونات السوشي، بتصميمه من الخارج، إلى جانب غرفه الداخلية من النوم والمعيشة، وحوض السباحة والمطبخ، وحتى الحمام.



وتحول هذا الفنان إلى عالم الإبداع الفني منذ أقل من عام، وحقق سريعاً متابعات بالآلاف على منصاته للتواصل الاجتماعي.



ولدى سماغدا مشروع على "إنستغرام" باسم "If Only"، حيث يتابعه أكثر من 250 ألف شخص، ينشر فيه صوراً ومقاطع مبتكرة يستند فيها على الذكاء الاصطناعي، وتحوز أعماله على إعجاب واسع من قبل متابعيه.



ويقول الفنان المستقر في العاصمة باريس: "تعمقت في مجال الذكاء الاصطناعي، وأطلقت مشروعي الفني ليسمح لي بالتعبير بصرياً عن الأفكار والمفاهيم التي تراكمت لدي طوال حياتي. أعتقد أن تحسسي لتلك الأدوات في عالم الفن ميزني، وأرى أن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في دفع الحدود حين يتعلق الأمر بالإبداع".



ويؤكد سماغدا أن حياته عبارة عن مزيج من الشغف والاحتراف، ويضيف: "أستمر في تحدي ما أشعر به كحدود، لابتكار ما هو غير مسبوق كما آمل".

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