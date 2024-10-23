فيديو: تفاصيل مرعبة عاشتها بريطانية أثناء مطاردتها من سائق تطبيقات

الوكيل الإخباري- روت بريطانية، تفاصيل أوقات مرعبة عاشتها، بعد أن تتبعها سائق احدى تطبيقات النقل الذي أوصلها، وحكت عن قلقها الشديد بعد أن وجدته يدق الجرس وينتظر خارج منزلها، ويلقي الحجارة على نوافذها أثناء الليل بعد أن أوصلها.



ووفق "ديلي ميل"، استقلّت روث راتكليف، 26 عاماً، من مانشستر، سيارة التابعة لاحدى تطبيقات النقل إلى منزلها من ألدي يوم الجمعة، وقالت إنها شعرت بعدم الارتياح في غضون دقيقتين من وجودها في السيارة بعد أن بدأ السائق في الإدلاء بتعليقات غير لائقة وطرح أسئلة تدخلية.

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وأضافت: "اعتقدت في البداية أنها مجرد دردشة عامة، ولكن من الواضح أنها لم تكن كذلك، وفي غضون دقيقتين من ركوب السيارة شعرت بعدم الارتياح"، كما أخبرت روث السائق أنها تم تشخيصها مؤخراً بالتوحد، مما دفعه إلى وصفها بأنها مريضة بالتوحد وجميلة.



وتُظهر لقطات على كاميرا جرس باب روث، السائق وهو يساعد في حمل أكياس التسوق الخاصة بها إلى بابها الأمامي في الساعة 1.45 مساءً يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أثناء توصيلها، وقالت روث إنه عرض عليها إحضار حقائبها داخل منزلها، لكنها رفضت لأنها لم تكن تريده في منزلها وأرادت فقط الابتعاد عنه، ثم نادى كلبها خارج المنزل لمداعبته.



وصُدمت روث عندما التقطت كاميرا جرس باب منزلها السائق وهو يتسكع خارج منزلها، وأثناء إلقاء الحجارة على نافذة غرفة نوم ابنتها في الليلة التالية حوالي الساعة 10.50 مساءً، وبقي خارج منزلها لمدة عشر دقائق تقريباً، قبل أن يعود سيراً على الأقدام إلى سيارته ويقودها.



ونشرت روث المقاطع على حسابها على تيك توك وكتبت: "فقط سأتعرض للمطاردة من قبل سائق التطبيقات الذي أعادني".