فيديو جثة معلّقة في سوريا يشعل الجدل.. ما علاقة بشار الأسد؟

ويُظهر الفيديو هيكلا عظميا مثبتا على أحد أعمدة بناء قيد الإنشاء.
وأجرى فريق منصة "تأكد" السورية المختصة بتقصي الحقائق ونشطت عقب سقوط نظام الأسد، بحثًا للتحقق من صحة الفيديو المتداول، وتبيّن أنه خاطئ.
وأظهر البحث، صورة مقرّبة للهيكل العظمي الظاهر في الفيديو بعد إنزاله، كشفت عن تفاصيل أوضح.
وعُرضت المنصة هذه الصورة على طبيب مختص في جراحة العظام، لاستشارته بشأن احتمالية أن تكون العظام الظاهرة بشرية حقيقية، فنفى ذلك بشكل قاطع.
وأشار الطبيب إلى أن الخصائص الظاهرة على الهيكل العظمي المتداول لا تتوافق مع السمات البيولوجية لعظام بشرية خضعت لعمليات التحلل الطبيعي.
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