فيديو.. حريق يلتهم حافلة مدرسية في تايلاند

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 25 شخص لقوا حتفهم، وأصيب 16 طفلاً إثر اندلاع حريق في حافلة مدرسية في تايلاند.



ونقلت قناة "تاي بي بي سي وورلد" عن قطاع الإنقاذ القول إن 38 طالباً و6 مدرسين، كانوا في طريقهم من إقليم يوثان ثاني إلى بانكوك، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة التايلاندية، عندما وقع انفجار بالحافلة.

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وتم إنقاذ 19 شخصاً، و 16 طالباً وثلاثة مدرسين، أحياء من الحافلة ذات الطابقين ونقلهم للمستشفى، مما يعني أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة.



ووصف شهود العيان سماع دوى انفجار على متن الحافلة، بعد ذلك اندلعت النيران بها، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكة الإنترنت اندلاع النيران بالحافلة.



ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد يكون سائق الحافلة قد فقد السيطرة على المركبة، بسبب انفجار إطار الحافلة، مما تسبب في اصطدام جانبي أدى إلى اندلاع الحريق، كما قال كيتيرت بانبهات، رئيس الشرطة الوطنية المؤقت، للقناة العامة.

#تايلاند .. حريق ضخم التهم حافلة مدرسية بعد انفجار إطارها، وأودى بحياة 25 راكباً وإصابة 16 طفلاً، اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/Da5zuzR0w6 October 1, 2024

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