فيديو حقق 18 مليون مشاهدة .. وداعا للقلق في دقيقة واحدة

وفقًا لموقع "دايلي ميل"، تشرح الخبيرة المقيمة في ولاية إلينوي، لورين أوير، أن هذه الطريقة تعتمد على "خداع" الجسم ليعتقد أنه مسترخي، مما يساعد في تهدئة الأعصاب بشكل سريع.
وقالت أوير في مقطع فيديو على إنستغرام، الذي شاهده 18 مليون شخص، إن التقنية تكمن في التركيز على شيء معين، مثل قلم أو أي شيء آخر، مع تحريك نظرك إلى ما بعد تلك النقطة ثم العودة إليها. هذا التركيز المتنقل ينشط رد الفعل العيني القلبي الذي يهدئ الأعصاب ويعمل على تنظيم التنفس.
كيف تعمل التقنية؟
التركيز على شيء قريب ثم الانتقال إلى شيء بعيد يحفز الجهاز العصبي ليغير وضعه من "القتال أو الهروب" إلى وضع "الراحة والهضم"، مما يؤدي إلى تباطؤ معدل ضربات القلب واسترخاء العضلات، كما لو أن الجسم في حالة راحة.
تعتبر هذه التقنية من أبسط الطرق لمواجهة نوبات القلق، خاصة في وقت تزايدت فيه حالات القلق والذعر التي يعاني منها العديد من الأشخاص، حيث يُصاب حوالي 1 من كل 10 أشخاص بنوبة قلق سنويًا.
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