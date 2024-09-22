فيديو- دب باندا ينتقم من حارسته لإغلاقها الباب على يده

الوكيل الإخباري- انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو صادم يوثق لحظة هجوم دب باندا على حارسته.

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ويظهر الفيديو بوضوح الدب وهو يطارد الحارسة داخل القفص قبل أن يثبتها أرضًا ويعضها.



في التفاصيل، شهدت حديقة حيوان تشونغتشينغ في الصين حادثًا غير متوقع، حيث هاجمت أنثى دب باندا تُدعى "دينغ دينغ" إحدى الحارسات، ما أدى إلى إصابتها.



وقع الحادث صباح 19 سبتمبر، داخل قفص الدب، حيث تمكنت "دينغ دينغ" من حصار الحارسة والهجوم عليها.



وقال شهود تداولوا الفيديو على منصة "X" إن دب باندا انتقم من حارسته الخاصة لأنها أغلقت الباب على يده ومنعته من العودة إلى مكان نومه. وعلى الرغم من شدة الهجوم، تمكنت الحارسة من الفرار والوصول إلى مكان آمن.



وصدم الهجوم زوار حديقة الحيوان الذين سمعوا صراخ الحارسة أثناء الحادثة. وقد تعهدت حديقة حيوان تشونغتشينغ منذ ذلك الحين بتطبيق إجراءات السلامة لضمان عدم تكرار حادث مشابه، وإعادة تقييم البروتوكولات الأمنية في حدائق الحيوان لضمان توفير أقصى قدر من الحماية للعاملين والزوار على حد سواء.



وتغطي الحديقة، التي تم بناؤها عام 1953، مساحة 111 فدانًا، وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك الدببة الباندا العملاقة، والباندا الحمراء، ونمر جنوب الصين، والنمور البيضاء.



وقال متحدث باسم حديقة الحيوان، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن حالة الحارسة ليست خطيرة، لكنه لم يدخل في تفاصيل.



"دينغ دينغ" هي أنثى باندا ولدت في 30 أغسطس/آب 2015 في حديقة حيوان تشونغتشينغ.







دب باندا في حديقة للحيوان ينتقم من حارسته الخاصة ويهاجمها لأنها أغلقت الباب على يده ومنعته من العودة لمكان نومه وبدأت المرأة تصرخ طالبة النجدة لكنه قرر تركها في النهاية ونجت بحياتها. الصين...دب باندا في حديقة للحيوان ينتقم من حارسته الخاصة ويهاجمها لأنها أغلقت الباب على يده ومنعته من العودة لمكان نومه وبدأت المرأة تصرخ طالبة النجدة لكنه قرر تركها في النهاية ونجت بحياتها. pic.twitter.com/UGNadwlzGS September 20, 2024