فيديو- رجل يتسلق برج إيفل في باريس دون حبال

الوكيل الإخباري- قالت الشرطة إن رجلاً تسلق الواجهة الشمالية لبرج إيفل في باريس، الأحد، آخر أيام دورة الألعاب الأولمبية، لكنها منعته من استكمال تسلقه وألقت القبض عليه.



وقال متحدث باسم الشرطة: "في الساعة 2:45 بعد الظهر، شوهد شخص يتسلق برج إيفل. وتدخلت الشرطة على الفور وألقت القبض عليه".



وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتسلق أثناء صعوده دون حبال.



ووقع الحادث مع اقتراب منافسات الأولمبياد من نهايتها، وتحول تركيز أجهزة الأمن في باريس وخارجها إلى حفل الختام، الذي سيسدل الستار على دورة الألعاب.



يشار إلى أن ارتفاع برج إيفل يبلغ 330 مترًا."



pic.twitter.com/uQwatL3w23 رجل يتسلق برج إيفل في باريس دون حبال #الوكيل_الإخباري August 12, 2024