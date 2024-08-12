فيديو- رجل يتسلق برج إيفل في باريس دون حبال

وقال متحدث باسم الشرطة: "في الساعة 2:45 بعد الظهر، شوهد شخص يتسلق برج إيفل. وتدخلت الشرطة على الفور وألقت القبض عليه".
وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتسلق أثناء صعوده دون حبال.
ووقع الحادث مع اقتراب منافسات الأولمبياد من نهايتها، وتحول تركيز أجهزة الأمن في باريس وخارجها إلى حفل الختام، الذي سيسدل الستار على دورة الألعاب.
يشار إلى أن ارتفاع برج إيفل يبلغ 330 مترًا."
رجل يتسلق برج إيفل في باريس دون حبال#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/uQwatL3w23— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 12, 2024
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