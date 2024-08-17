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فيديو - رجل ينقذ فتاة من الانتحار قفزاً من جسر في الهند

لحظة انقاذ الفتاة
لحظة انقاذ الفتاة




 

السبت، 17-08-2024 03:46 م

الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو متداول لحظات محاولة فتاة الانتحار بالقفز من أعلى جسر "أتال سيتو" البحري في مدينة مومباي الهندية. وتفاعل رواد المنصات مع الطريقة التي أنقذ بها الرجل الفتاة، إذ أمسك بشعرها في اللحظة الأخيرة لتثبيتها ومنعها من السقوط، مما أبقاها معلقة في الهواء حتى وصلت الجهات المعنية.


ووثق الفيديو سائق الأجرة وهو يركض نحو المرأة فور ملاحظته لمحاولتها القفز، وتدخل بسرعة لإنقاذها، ووصل رجال الأمن بسرعة إلى موقع الحادث، وتمكنوا من سحب المرأة إلى الأمان، بينما استمر السائق في دعمها حتى وصول فرق الإنقاذ.


الحادثة أثارت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية والغربية، حيث أشاد العديد بشجاعة سائق السيارة وبداهته. وكتب مغرد عبر "إكس" واصفاً تصرف الرجل: "بطل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أنقذ حياة إنسان بفضل شجاعته وسرعة تصرفه".

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gnews

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منوعات فيديو - رجل ينقذ فتاة من الانتحار قفزاً من جسر في الهند





 


 



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