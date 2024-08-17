فيديو - رجل ينقذ فتاة من الانتحار قفزاً من جسر في الهند

ووثق الفيديو سائق الأجرة وهو يركض نحو المرأة فور ملاحظته لمحاولتها القفز، وتدخل بسرعة لإنقاذها، ووصل رجال الأمن بسرعة إلى موقع الحادث، وتمكنوا من سحب المرأة إلى الأمان، بينما استمر السائق في دعمها حتى وصول فرق الإنقاذ.
الحادثة أثارت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية والغربية، حيث أشاد العديد بشجاعة سائق السيارة وبداهته. وكتب مغرد عبر "إكس" واصفاً تصرف الرجل: "بطل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أنقذ حياة إنسان بفضل شجاعته وسرعة تصرفه".
August 17, 2024
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