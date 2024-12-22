فيديو.. سائق يدهس شرطيا في لبنان

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، يوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سائق سيارة لشرطي في العاصمة بيروت.



وظهر في الفيديو سائق سيارة بيضاء وهو يرفض الامتثال لتعليمات الشرطي بالتوقف قبل أن يقوم بدهسه وسط الشارع العام.

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#سوشال_سكاي pic.twitter.com/BtGMOhn3FO سائق يدهس شرطيًا لبنانيًا كان يحاول إيقاف سيارته في بيروت #لبنان December 21, 2024

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات اللبنانية قد فتحت تحقيقا في الحادث لكشف الملابسات وتحديد هوية السائق الذي تمكن من الفرار.



كما أوضحت أنه تم نقل الشرطي لتلقي العلاج في مستشفى الجامعة الأميريكة في بيروت.

سكاي نيوز