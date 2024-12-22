فيديو.. سائق يدهس شرطيا في لبنان

وظهر في الفيديو سائق سيارة بيضاء وهو يرفض الامتثال لتعليمات الشرطي بالتوقف قبل أن يقوم بدهسه وسط الشارع العام.
سائق يدهس شرطيًا لبنانيًا كان يحاول إيقاف سيارته في بيروت#لبنان #سوشال_سكاي pic.twitter.com/BtGMOhn3FO— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 21, 2024
وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات اللبنانية قد فتحت تحقيقا في الحادث لكشف الملابسات وتحديد هوية السائق الذي تمكن من الفرار.
كما أوضحت أنه تم نقل الشرطي لتلقي العلاج في مستشفى الجامعة الأميريكة في بيروت.
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