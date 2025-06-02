فيديو "سيلفي" يكشف قاتلًا في إيطاليا بعد عام من الجريمة

الوكيل الإخباري- كشفت السلطات الإيطالية خيوط جريمة قتل وقعت في أبريل 2024، بعد أن تمكّن والد الضحية من فتح هاتف ابنه والعثور على فيديو "سيلفي" سجله المشتبه به بعد تنفيذ الجريمة.

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الضحية، رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، عُثر عليه مطعونًا في بلدة فيلفرانكا بادوفانا. وكانت الشرطة قد اشتبهت بصديق طفولته، البالغ من العمر 34 عامًا، لكنه أنكر التهمة، وفشلت محاولات فتح هاتف الضحية للعثور على دليل.



الفيديو الذي لا يتجاوز ثوانٍ، يُظهر المشتبه به في مسرح الجريمة يتحدث بكلمات غير مفهومة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بتهمة القتل في سبتمبر المقبل، وقد يواجه عقوبة سجن طويلة.