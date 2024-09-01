فيديو - صاحب مطعم تركي معتذراً للعرب: "أرجوكم ارجعوا"

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صاحب أحد المطاعم التركية وهو يعتذر للعرب بعد أن اساء اليهم في فيديو سابق.

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وأعرب صاحب المطعم عن ندمه بسبب حديث قاله في فيديو سابق، مشيرًا إلى أنه تحدث فيه كثيرًا عن العرب، الأمر الذي دفعهم للعزوف عن زيارة مطعمه.



حيث قال: "نحن في وضع صعب، ونتراجع عن كل ما قلناه سابقًا، ليأتي العرب من جديد، تعالوا نحن ننتظركم.. لقد غرقنا في الديون حتى حلقنا".



وأضاف: "نحن فداء للعرب، أرجوكم تعالوا مجددًا.".





بعدها بفتره اصبح مطعمه خالي تماماً من الزبائن، فخرج في مقطع واعتذر من العرب ودعاهم لزيارته تركي صاحب مطعم في تركيا ظهر في فيديو وهو يسيئ للعرب وقال انه لن يغلق مطمعه ان لم يأتوا السياح العرببعدها بفتره اصبح مطعمه خالي تماماً من الزبائن، فخرج في مقطع واعتذر من العرب ودعاهم لزيارته pic.twitter.com/gg2TrNIoNT August 31, 2024

RT