فيديو - صاحب مطعم تركي معتذراً للعرب: "أرجوكم ارجعوا"

حيث قال: "نحن في وضع صعب، ونتراجع عن كل ما قلناه سابقًا، ليأتي العرب من جديد، تعالوا نحن ننتظركم.. لقد غرقنا في الديون حتى حلقنا".
وأضاف: "نحن فداء للعرب، أرجوكم تعالوا مجددًا.".
بعدها بفتره اصبح مطعمه خالي تماماً من الزبائن، فخرج في مقطع واعتذر من العرب ودعاهم لزيارته pic.twitter.com/gg2TrNIoNT
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