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فيديو - صاحب مطعم تركي معتذراً للعرب: "أرجوكم ارجعوا"

صاحب المطعم التركي
صاحب المطعم التركي
الأحد، 01-09-2024 02:07 م

الوكيل الإخباري-   تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صاحب أحد المطاعم التركية وهو يعتذر للعرب بعد أن اساء اليهم في فيديو سابق.

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وأعرب صاحب المطعم عن ندمه بسبب حديث قاله في فيديو سابق، مشيرًا إلى أنه تحدث فيه كثيرًا عن العرب، الأمر الذي دفعهم للعزوف عن زيارة مطعمه.


حيث قال: "نحن في وضع صعب، ونتراجع عن كل ما قلناه سابقًا، ليأتي العرب من جديد، تعالوا نحن ننتظركم.. لقد غرقنا في الديون حتى حلقنا".


وأضاف: "نحن فداء للعرب، أرجوكم تعالوا مجددًا.".

 

 

RT

 
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