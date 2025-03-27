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فيديو صادم .. الأرض تنشق وتبتلع سائق دراجة في كوريا الجنوبية

حفرة عملاقة في العاصمة الكورية الجنوبية سول تبتلع سائق دراجة نارية
حفرة عملاقة في العاصمة الكورية الجنوبية سول تبتلع سائق دراجة نارية
 
الخميس، 27-03-2025 07:34 ص
الوكيل الإخباري-  تحوّل تقاطع في حي "ميونغ إيل-دونغ" بشرق العاصمة الكورية الجنوبية سول إلى مسرح مأساوي، بعد أن ابتلعت حفرة ضخمة سائق دراجة نارية يُدعى "بارك"، يبلغ من العمر 33 عامًا.اضافة اعلان

الحفرة، التي يُقدّر قطرها وعمقها بـ20 مترًا، ظهرت فجأة أمام إحدى المدارس الابتدائية، مما أثار موجة من الذعر والذهول.

وحسب مسؤولي فرق الإنقاذ، استغرق العثور على جثة الشاب نحو 18 ساعة من العمل المتواصل، شمل ضخ المياه وإزالة الأنقاض والحفر بين معدات البناء في نفق مترو قيد الإنشاء.

وقال كيم تشانغ سوب، المسؤول عن عمليات الإغاثة، في مؤتمر صحفي، إن جثة بارك عُثر عليها على بُعد 50 مترًا من مركز الحفرة، و20 مترًا أسفل سطح الأرض.

المأساة بدأت حين التقطت كاميرات المراقبة لحظة انهيار الطريق مباشرة بعد مرور سيارة دفع رباعي، ما أدى إلى سقوط الدراجة النارية في الهاوية، ورغم نجاته بأعجوبة، أُصيب سائق السيارة بجروح طفيفة.

وسارعت السلطات إلى إغلاق موقع بناء المترو القريب، وأعلنت تعليق الدراسة في 3 مدارس كإجراء احترازي. ولا يزال التحقيق جاريًا لتحديد السبب الدقيق للحادث، مع ترجيحات بأن أعمال الحفر المرتبطة بإنشاء خط جديد للمترو قد تكون سببًا محتملاً.

عمدة سول، أوه سي-هون، أمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث، مشددًا على ضرورة "تحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا".

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي عام 2022 شهدت غواتيمالا ظهور حفرتين عملاقتين بشكل مفاجئ في أحد شوارع العاصمة، تسببتا في إصابة 3 أشخاص وفقدان اثنين آخرين. وتُعد هذه الظاهرة مألوفة في البلاد، وغالبًا ما تحدث دون سابق إنذار، نتيجة عوامل بيئية وهندسية معقدة.



الجزيرة
 
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