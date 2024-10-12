 
السبت 2024-10-12 12:05 م
 

فيديو صادم.. تركي يهاجم زوجته بقنابل "مولوتوف"

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
السبت، 12-10-2024 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجلان وهما يلقيان قنابل "مولوتوف" على أحد المنازل في تركيا، ليتبيّن أنهما شقيقان يهاجمان منزل والد زوجة أحدهما.

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وكانت "فاديمة" قد غادرت منزل الزوجية ولجأت إلى منزل والدها بسبب تعرضها للعنف والضرب على يد زوجها "إيرين" وشقيقه "مارت" في مدينة أضنة، فما كان من الشقيقين إلا أن هاجما منزل والدها بالقنابل الحارقة.


ووثّق سكان المنازل المجاورة الحادث بكاميرات هواتفهم، ونشرها بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى ضجة كبيرة بين المستخدمين.


ونتيجة للهجوم، تعرض المنزل الموجود في حي أناضولو في منطقة يورغير لأضرار جزئية، وتم نقل الزوجة إلى المستشفى، فيما تم القبض على الأخوين المعتديين من قبل الشرطة، ولا تزال التحقيقات جارية معهما.

 

 

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