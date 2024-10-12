فيديو صادم.. تركي يهاجم زوجته بقنابل "مولوتوف"

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجلان وهما يلقيان قنابل "مولوتوف" على أحد المنازل في تركيا، ليتبيّن أنهما شقيقان يهاجمان منزل والد زوجة أحدهما.

اضافة اعلان



وكانت "فاديمة" قد غادرت منزل الزوجية ولجأت إلى منزل والدها بسبب تعرضها للعنف والضرب على يد زوجها "إيرين" وشقيقه "مارت" في مدينة أضنة، فما كان من الشقيقين إلا أن هاجما منزل والدها بالقنابل الحارقة.



ووثّق سكان المنازل المجاورة الحادث بكاميرات هواتفهم، ونشرها بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى ضجة كبيرة بين المستخدمين.



ونتيجة للهجوم، تعرض المنزل الموجود في حي أناضولو في منطقة يورغير لأضرار جزئية، وتم نقل الزوجة إلى المستشفى، فيما تم القبض على الأخوين المعتديين من قبل الشرطة، ولا تزال التحقيقات جارية معهما.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, eşinden şiddet gördüğü için babasının evine sığınan Fadime Ö., eşi ve kayınbiraderinin molotof kokteyliyle gerçekleştirdiği saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili… pic.twitter.com/zjhei58JEY October 10, 2024