فيديو صادم.. تعذيب كلب بطريقة مروعة ورد فعل غير متوقع في الهند

ووفقًا لما نشرته صحيفة "Hindustan Times"، تدخلت امرأة على الفور خلال الحادث، محاربةً الرجل وقائلةً إنه مجنون بسبب تصرفه القاسي. وأكدت المرأة على تصوير الكلب المصاب، حيث كانت كفوفه ملطخة بالدماء بسبب سحبه على الأرض.
الصور والفيديو أثارا موجة من الغضب والإحباط بين المتابعين على وسائل التواصل، حيث عبّر العديد عن استنكارهم الشديد لما جرى، وكتب أحدهم: "يجب سحله أيضاً"، في إشارة إلى قسوة الرجل. وأضاف آخر: "تحية لشجاعة وجرأة المرأة، كل امرأة وكل رجل يجب أن يكون هكذا، يقاوم الخطأ". كما كتب ثالث: "بعض الناس لا يخجلون إطلاقاً، كيف يُعقل أن يُعذب أحدهم هذه الحيوانات المسكينة عمدًا".
الحادثة أعادت فتح النقاش حول حقوق الحيوانات في المجتمع الهندي وأهمية توعية الناس حول المعاملة الإنسانية للحيوانات، وطالب العديد من المتابعين باتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق الحيوانات ومنع أي شكل من أشكال العنف تجاهها.
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