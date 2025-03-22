السبت 2025-03-22 02:57 م
 

فيديو صادم.. تعذيب كلب بطريقة مروعة ورد فعل غير متوقع في الهند

تت
تعبيرية
 
السبت، 22-03-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-  أثار فيديو صادم انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر رجلاً من ولاية راغستان الهندية وهو يسحب كلبًا مربوطًا في سلسلة عبر دراجة نارية، موجة غضب واسعة. الفيديو، الذي يُظهر الكلب الجريح والمغطى بالدماء، سلط الضوء على قسوة الرجل مع الحيوان، مما دفع الكثيرين إلى مطالبة الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المعاملة الوحشية.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "Hindustan Times"، تدخلت امرأة على الفور خلال الحادث، محاربةً الرجل وقائلةً إنه مجنون بسبب تصرفه القاسي. وأكدت المرأة على تصوير الكلب المصاب، حيث كانت كفوفه ملطخة بالدماء بسبب سحبه على الأرض.


الصور والفيديو أثارا موجة من الغضب والإحباط بين المتابعين على وسائل التواصل، حيث عبّر العديد عن استنكارهم الشديد لما جرى، وكتب أحدهم: "يجب سحله أيضاً"، في إشارة إلى قسوة الرجل. وأضاف آخر: "تحية لشجاعة وجرأة المرأة، كل امرأة وكل رجل يجب أن يكون هكذا، يقاوم الخطأ". كما كتب ثالث: "بعض الناس لا يخجلون إطلاقاً، كيف يُعقل أن يُعذب أحدهم هذه الحيوانات المسكينة عمدًا".


الحادثة أعادت فتح النقاش حول حقوق الحيوانات في المجتمع الهندي وأهمية توعية الناس حول المعاملة الإنسانية للحيوانات، وطالب العديد من المتابعين باتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق الحيوانات ومنع أي شكل من أشكال العنف تجاهها.

 

 

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