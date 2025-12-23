فيديو صادم.. تلميذ يفتح النار على مدير مدرسته ويثير رعباً في تركيا

ووقع الحادث صباح الاثنين في مدرسة رشدي كاظم يوسفيلن الإعدادية بمدينة أنامور، حيث أظهر تسجيل لكاميرات المراقبة اقتراب الطفل من المدير وإطلاق النار عليه بشكل مفاجئ.
وتم نقل المدير المصاب إلى مستشفى أنامور الحكومي قبل تحويله إلى مستشفى جامعة مرسين، حيث وُصفت حالته بالحرجة. كما أوقفت السلطات التلميذ ووالده وصادرت السلاح المستخدم، وبدأت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه.
وعلى إثر الواقعة، علّقت إدارة المدرسة الدوام ليوم واحد، فيما زار محافظ أنامور ورئيس النيابة العامة المدير في المستشفى للاطمئنان على حالته.
