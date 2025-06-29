الأحد 2025-06-29 10:43 ص
 

فيديو صادم لاعتداء زبون على صاحب متجر في بنغلاديش

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لقطات من الفيديو
 
الأحد، 29-06-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري- انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يوثّق اعتداءً عنيفًا داخل متجر كمبيوتر في مدينة غيور البنغلاديشية، حيث أقدم الزبون نسيم بويان على صفع صاحب المتجر علي أعظم مانيك وإهانته علنًا، بعد أن طُلب منه دفع فواتير متراكمة.

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ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة في "متجر مانيك للكمبيوتر" بويان وهو يمسك بلحية مانيك ويوجه له صفعات متتالية، فيما بدا الضحية مذهولًا وغير قادر على المقاومة، وسط صمت الحاضرين.


وفقًا للتقارير، فإن بويان كان زبونًا دائمًا يحصل على خدمات مجانية، وعندما طالبه مانيك بالسداد، انفجر غضبًا، مسببًا أضرارًا مادية قُدّرت بـ122 دولارًا، وأُصيب مانيك بجروح استدعت نقله إلى المستشفى.


وتزامنت الحادثة مع واقعة مشابهة في مدينة كانبور الهندية، حيث اعتدى عدد من الزبائن على موظفي مطعم بعد أن طُلب منهم دفع الفاتورة، ما سلط الضوء على تصاعد العنف في بيئات العمل بسبب مطالب مالية بسيطة.

 

 

لبنان 24

 

 
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