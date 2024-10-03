فيديو صادم لتركية تعطس "بلا توقف" منذ 13 يوماً

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لشابة تركية تدعى "بينظير أيدين"، وهي تعطس دون توقف منذ 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، في حالة مرضية غريبة ونادرة.

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تسعى بينظير أيدين، البالغة من العمر 24 عامًا، وهي أم لطفلين أيضًا، لإيجاد علاج لنوبة العطس المستمرة التي دخلت فيها منذ 13 يومًا.



ذكرت ياسمين أيدين، زوجة شقيقها، أن بينظير لا تتوقف عن العطس منذ أسبوعين، والشيء الوحيد الذي يمكنها فعله هو النوم، وأنها كادت تموت خلال نومها. تابعت أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون تجاه هذه الحالة الغريبة، وأنهم ظلوا في المستشفى لمدة 13 يومًا، وتم إعطاؤهم حقنة وريدية، وحين تنام يقومون بإرسالها إلى المنزل.



وأضافت: "أريد من وزارة الصحة أن تجد حلاً لهذا الوضع، أخت زوجي لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تتحدث بسبب العطس المستمر.. إنها المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا المرض الغريب".

‼️Batman'da 12 gündür sık sık hapşırma nöbetleri yaşayan Benazir Aydın, Dinçer Azaphan’ın desteğiyle aldığı tedavi sonrası sağlığına kavuştu. pic.twitter.com/AneFWfXHYX October 2, 2024