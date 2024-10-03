 
الخميس 2024-10-03 09:17 ص
 

فيديو صادم لتركية تعطس "بلا توقف" منذ 13 يوماً

الشابة تركية "بينظير أيدين" تعاني من حالة صحية نادرة
الشابة التركية "بينظير أيدين" تعاني من حالة صحية نادرة
الخميس، 03-10-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري-   ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لشابة تركية تدعى "بينظير أيدين"، وهي تعطس دون توقف منذ 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، في حالة مرضية غريبة ونادرة.

اضافة اعلان


تسعى بينظير أيدين، البالغة من العمر 24 عامًا، وهي أم لطفلين أيضًا، لإيجاد علاج لنوبة العطس المستمرة التي دخلت فيها منذ 13 يومًا.


ذكرت ياسمين أيدين، زوجة شقيقها، أن بينظير لا تتوقف عن العطس منذ أسبوعين، والشيء الوحيد الذي يمكنها فعله هو النوم، وأنها كادت تموت خلال نومها. تابعت أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون تجاه هذه الحالة الغريبة، وأنهم ظلوا في المستشفى لمدة 13 يومًا، وتم إعطاؤهم حقنة وريدية، وحين تنام يقومون بإرسالها إلى المنزل.


وأضافت: "أريد من وزارة الصحة أن تجد حلاً لهذا الوضع، أخت زوجي لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تتحدث بسبب العطس المستمر.. إنها المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا المرض الغريب".

 

 

  

24

 
gnews

أحدث الأخبار

الحرم الابراهيمي

فلسطين الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل أربعة مواطنين من الخليل

من المصدر

منوعات شاهد.. "فايروس أردني" يصل إسرائيل

اتتن

أخبار الشركات بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي

طفلان يتلقيان العلاج في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة جراء إصابتهما في غارة إسرائيلية

فلسطين في اليوم الـ363 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

تعبيرية

المرأة والجمال 5 اتّجاهات يجب متابعتها في ربيع وصيف 2025

تعبيرية

منوعات ليبي يصطحب نمره لـ"فاردة" عرسه

كيلو الباذنجان -اسود رفيع- يصل الى 90 قرشا للكيلو قي السوق المركزي

أخبار محلية ارتفاع على سعر الزهرة والباذنجان في السوق المركزي

تعبيرية

أخبار محلية انقطاع جزئي للتيار الكهربائي الأحد القادم في هذه المناطق .. أسماء



 


الأكثر مشاهدة