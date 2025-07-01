فيديو صادم: لحظة اصطدام طائرتين في هانوي!

ويوضح مقطع فيديو متداول لحظة اختراق جناح طائرة بوينغ لذيل طائرة إيرباص، بطريقة وُصفت بأنها أشبه بـ"سكين ساخن يخترق الزبدة".
عقب الحادث، أوقفت الشركة عن العمل أربعة طيارين – اثنان من كل طاقم – في انتظار نتائج التحقيق. وتشير المعلومات الأولية إلى أن طائرة الإيرباص لم تكن متوقفة بشكل صحيح على المدرج.
ولم يُعلن حتى الآن عن وقوع إصابات، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات.
🔊اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي، ويظهر مقطع فيديو اللحظة التي اخترقت فيها الطائرة ذيل الطائرة الأخرى في تصادم عنيف على المدرج. pic.twitter.com/Jv6O39R2r2
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