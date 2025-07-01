فيديو صادم: لحظة اصطدام طائرتين في هانوي!

الوكيل الإخباري- اصطدمت طائرة تابعة لـ الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة أخرى متوقفة على المدرج في مطار نوي باي بالعاصمة هانوي، في حادث نادر أثار موجة من التساؤلات.

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ويوضح مقطع فيديو متداول لحظة اختراق جناح طائرة بوينغ لذيل طائرة إيرباص، بطريقة وُصفت بأنها أشبه بـ"سكين ساخن يخترق الزبدة".



عقب الحادث، أوقفت الشركة عن العمل أربعة طيارين – اثنان من كل طاقم – في انتظار نتائج التحقيق. وتشير المعلومات الأولية إلى أن طائرة الإيرباص لم تكن متوقفة بشكل صحيح على المدرج.



ولم يُعلن حتى الآن عن وقوع إصابات، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات.





🔊اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي، ويظهر مقطع فيديو اللحظة التي اخترقت فيها الطائرة ذيل الطائرة الأخرى في تصادم عنيف على المدرج. 📹تصادم أرضي بين طائرتين في مطار هانوي نوي باي الدولي🔊اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي، ويظهر مقطع فيديو اللحظة التي اخترقت فيها الطائرة ذيل الطائرة الأخرى في تصادم عنيف على المدرج. pic.twitter.com/Jv6O39R2r2 June 30, 2025