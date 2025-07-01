الثلاثاء 2025-07-01 10:05 ص
 

فيديو صادم: لحظة اصطدام طائرتين في هانوي!

قلثقل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري- اصطدمت طائرة تابعة لـ الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة أخرى متوقفة على المدرج في مطار نوي باي بالعاصمة هانوي، في حادث نادر أثار موجة من التساؤلات.

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ويوضح مقطع فيديو متداول لحظة اختراق جناح طائرة بوينغ لذيل طائرة إيرباص، بطريقة وُصفت بأنها أشبه بـ"سكين ساخن يخترق الزبدة".


عقب الحادث، أوقفت الشركة عن العمل أربعة طيارين – اثنان من كل طاقم – في انتظار نتائج التحقيق. وتشير المعلومات الأولية إلى أن طائرة الإيرباص لم تكن متوقفة بشكل صحيح على المدرج.


ولم يُعلن حتى الآن عن وقوع إصابات، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات.

 

 

 

لبنان 24 

 
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