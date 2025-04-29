فيديو صادم لطفل يسقط من الطابق الثاني إلى حاوية نفايات بتركيا

ويظهر الفيديو لحظة ارتطام الطفل بالحاوية، ما أثار فزع قطة كانت بداخلها وهربت مسرعة. الطفل، ويدعى محمد نور المحمد، نجا من الحادث بأعجوبة، وأصيب بكسر في ذراعه فقط، ويتلقى حالياً العلاج في المستشفى، وفق ما أفادت به وسائل إعلام.
وكان الطفل قد فقد توازنه أثناء وقوفه قرب النافذة في منزل عائلته اللاجئة، ما أدى إلى السقوط المفاجئ.
Çocuk, 2. kattan sokaktaki çöp kutusuna düştü.— ViraL (@viral_bilgi) April 27, 2025
📌 Nevşehir pic.twitter.com/Azjw4EwLKY
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