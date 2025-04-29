فيديو صادم لطفل يسقط من الطابق الثاني إلى حاوية نفايات بتركيا

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة سقوط طفل سوري يبلغ من العمر عامين من نافذة منزل أسرته، ليقع داخل حاوية نفايات في تركيا.

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ويظهر الفيديو لحظة ارتطام الطفل بالحاوية، ما أثار فزع قطة كانت بداخلها وهربت مسرعة. الطفل، ويدعى محمد نور المحمد، نجا من الحادث بأعجوبة، وأصيب بكسر في ذراعه فقط، ويتلقى حالياً العلاج في المستشفى، وفق ما أفادت به وسائل إعلام.



وكان الطفل قد فقد توازنه أثناء وقوفه قرب النافذة في منزل عائلته اللاجئة، ما أدى إلى السقوط المفاجئ.





📌 Nevşehir Çocuk, 2. kattan sokaktaki çöp kutusuna düştü.📌 Nevşehir pic.twitter.com/Azjw4EwLKY April 27, 2025

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