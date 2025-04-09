الأربعاء 2025-04-09 03:14 م
 

فيديو صادم.. ممرضة تصفع طبيباً وتثير ضجة في مصر

ن
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-  أثار مقطع فيديو متداول ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث يظهر ممرضة وهي تقوم بصفع طبيب على وجهه داخل عيادته بمحافظة الجيزة المصرية، بعدما رفض التقدم لخطبتها وأخلّ بوعده بالزواج منها.

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في الفيديو، تظهر الممرضة، التي تدعى "سارة"، وهي توجه حديثًا عصبيًا للطبيب "محمد"، حيث قالت له: "الموضوع أبسط بكثير من هروبك وجلوسك في السيارة، لقد اعتدت أن أكون أكثر رجولة وشجاعة منك"، قبل أن تقوم في خطوة مفاجئة بمد يدها وتصفعه على وجهه. كما قامت بتوثيق الحادثة باستخدام كاميرا هاتفها المحمول.


الفيديو الذي تم نشره على منصات مثل "تيك توك" و"فيس بوك" أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين. وقد انقسمت الآراء بين من أدان تصرف الممرضة وطالب بمحاسبتها، ومن عبّر عن استيائه من تصرف الطبيب الذي اعتبره سببًا لهذا الموقف المؤسف.

 

 
gnews

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