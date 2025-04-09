فيديو صادم.. ممرضة تصفع طبيباً وتثير ضجة في مصر

في الفيديو، تظهر الممرضة، التي تدعى "سارة"، وهي توجه حديثًا عصبيًا للطبيب "محمد"، حيث قالت له: "الموضوع أبسط بكثير من هروبك وجلوسك في السيارة، لقد اعتدت أن أكون أكثر رجولة وشجاعة منك"، قبل أن تقوم في خطوة مفاجئة بمد يدها وتصفعه على وجهه. كما قامت بتوثيق الحادثة باستخدام كاميرا هاتفها المحمول.
الفيديو الذي تم نشره على منصات مثل "تيك توك" و"فيس بوك" أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين. وقد انقسمت الآراء بين من أدان تصرف الممرضة وطالب بمحاسبتها، ومن عبّر عن استيائه من تصرف الطبيب الذي اعتبره سببًا لهذا الموقف المؤسف.
#اخبار_المشهد pic.twitter.com/ZeA218DlGt
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