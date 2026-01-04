الأحد 2026-01-04 11:59 ص

فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

خح
من الفيديو
الأحد، 04-01-2026 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   اندلع اشتباك عنيف بين تجار مجوهرات متنافسين في حي الألماس الشهير بمدينة نيويورك، بعد اتهامات بالاحتيال، في واقعة وثّقتها كاميرات المراقبة وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

اضافة اعلان


ووفق شرطة نيويورك، بدأ الخلاف عندما دخل ماكسود أغادجاني (39 عاماً)، مالك متجر TraxNYC، متجر الأخوين جورج (46 عاماً) وفريدي أكاي (42 عاماً) مالكي Akay Diamonds، متهماً إياهما بالاستيلاء على أمواله وخداع العملاء والتلاعب بعيار الذهب واستخدام اسمه التجاري.


وتحوّل التوتر إلى مواجهة جسدية عنيفة رغم تدخل الأمن، انتهت بإصابة أغادجاني ونقله إلى مستشفى بلفيو، حيث اتهم خصومه بمحاولة خنقه بسلسلة ذهبية. وألقت الشرطة القبض على الأخوين أكاي ووجهت إليهما تهم الاعتداء، فيما تلقى شخص ثالث استدعاءً رسمياً، ولا تزال التحقيقات جارية.

 

 

 

24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هع

فن ومشاهير ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟

رجل يقطع شجرة

أخبار محلية عجلون: ضبط مركبتين محملتين بكميات من أشجار السنديان والملول المقطوعة

بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

أخبار محلية رئيس جمعية الصرافين الأردنيين: لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

خح

منوعات فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

تعبيرية

أسواق ومال كيف تحصل على تمويل شركات ناشئة في السعودية

البوتاس العربية وإدارة الأزمات

أخبار الشركات البوتاس العربية وإدارة الأزمات

بدجت لتأجير السيارات

أخبار الشركات بدجت تفتتح مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في اللويبدة تعزيزًا لتجربة الزوار ودعمًا لقطاع السياحة والضيافة

غ

منوعات سكب الماء المغلي على أخته.. أحكام رادعة ضد صاحب الفيديو الصادم في تركيا



 






الأكثر مشاهدة