فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

ووفق شرطة نيويورك، بدأ الخلاف عندما دخل ماكسود أغادجاني (39 عاماً)، مالك متجر TraxNYC، متجر الأخوين جورج (46 عاماً) وفريدي أكاي (42 عاماً) مالكي Akay Diamonds، متهماً إياهما بالاستيلاء على أمواله وخداع العملاء والتلاعب بعيار الذهب واستخدام اسمه التجاري.
وتحوّل التوتر إلى مواجهة جسدية عنيفة رغم تدخل الأمن، انتهت بإصابة أغادجاني ونقله إلى مستشفى بلفيو، حيث اتهم خصومه بمحاولة خنقه بسلسلة ذهبية. وألقت الشرطة القبض على الأخوين أكاي ووجهت إليهما تهم الاعتداء، فيما تلقى شخص ثالث استدعاءً رسمياً، ولا تزال التحقيقات جارية.
