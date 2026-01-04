فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

الوكيل الإخباري- اندلع اشتباك عنيف بين تجار مجوهرات متنافسين في حي الألماس الشهير بمدينة نيويورك، بعد اتهامات بالاحتيال، في واقعة وثّقتها كاميرات المراقبة وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

اضافة اعلان



ووفق شرطة نيويورك، بدأ الخلاف عندما دخل ماكسود أغادجاني (39 عاماً)، مالك متجر TraxNYC، متجر الأخوين جورج (46 عاماً) وفريدي أكاي (42 عاماً) مالكي Akay Diamonds، متهماً إياهما بالاستيلاء على أمواله وخداع العملاء والتلاعب بعيار الذهب واستخدام اسمه التجاري.



وتحوّل التوتر إلى مواجهة جسدية عنيفة رغم تدخل الأمن، انتهت بإصابة أغادجاني ونقله إلى مستشفى بلفيو، حيث اتهم خصومه بمحاولة خنقه بسلسلة ذهبية. وألقت الشرطة القبض على الأخوين أكاي ووجهت إليهما تهم الاعتداء، فيما تلقى شخص ثالث استدعاءً رسمياً، ولا تزال التحقيقات جارية.

View this post on Instagram A post shared by ShottawaTV | Ottawa (@shottawa.tv)