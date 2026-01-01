الخميس 2026-01-01 10:10 ص

فيديو صادم يوثق غدر شباب بصديقهم برميه من الطابق الثالث في العراق

من الفيديو
الخميس، 01-01-2026 09:00 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الأجهزة الأمنية في أربيل، يوم الأربعاء، تفاصيل مقتل شاب داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة القرية اللبنانية.

وذكرت مديرية أسايش أربيل أن الشاب نايف فاضل نايف تعرّض لاعتداء من قبل اثنين من أصدقائه، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصاباته أثناء نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في 27 ديسمبر 2025.


وأضافت المديرية أن التحقيقات بدأت فوراً، وتم القبض على المتهم الرئيسي بموجب أمر قضائي، فيما فرّ المتهم الآخر خارج إقليم كردستان وصدر بحقه أمر قبض، مؤكدة استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

 

 

 





