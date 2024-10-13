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فيديو.. طائرة تركية تنجو من كارثة خلال الهبوط

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري-   أنقذت العناية الإلهية طائرة مدنية تركية، من طراز بوينغ 737، التابعة لشركة كورندون للخطوط الجوية، من كارثة محققة، بعد تمزق عجلاتها أثناء الهبوط في مطار أنطاليا.

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وقالت منصة الطيران المدني التركية، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن حادثة تمزق عجلة الهبوط وقعت على متن طائرة بوينغ 737، تعمل على رحلة ميونيخ - أنطاليا، وتم إخراج الركاب من على متن الطائرة باستخدام مركبات الخدمة الأرضية في المطار.


وأضافت الشركة التركية أن الطائرة واصلت التحرك على الممر قبل أن تتوقف بعد تمزق عجلة الطائرة أثناء الهبوط.

 

 

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gnews

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