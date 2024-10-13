فيديو.. طائرة تركية تنجو من كارثة خلال الهبوط

وقالت منصة الطيران المدني التركية، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن حادثة تمزق عجلة الهبوط وقعت على متن طائرة بوينغ 737، تعمل على رحلة ميونيخ - أنطاليا، وتم إخراج الركاب من على متن الطائرة باستخدام مركبات الخدمة الأرضية في المطار.
وأضافت الشركة التركية أن الطائرة واصلت التحرك على الممر قبل أن تتوقف بعد تمزق عجلة الطائرة أثناء الهبوط.
Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir.
Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6… pic.twitter.com/BZuDczMaer
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