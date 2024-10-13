فيديو.. طائرة تركية تنجو من كارثة خلال الهبوط

الوكيل الإخباري- أنقذت العناية الإلهية طائرة مدنية تركية، من طراز بوينغ 737، التابعة لشركة كورندون للخطوط الجوية، من كارثة محققة، بعد تمزق عجلاتها أثناء الهبوط في مطار أنطاليا.

اضافة اعلان



وقالت منصة الطيران المدني التركية، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن حادثة تمزق عجلة الهبوط وقعت على متن طائرة بوينغ 737، تعمل على رحلة ميونيخ - أنطاليا، وتم إخراج الركاب من على متن الطائرة باستخدام مركبات الخدمة الأرضية في المطار.



وأضافت الشركة التركية أن الطائرة واصلت التحرك على الممر قبل أن تتوقف بعد تمزق عجلة الطائرة أثناء الهبوط.





Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir.



Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6… Corendon Europe işletmesindeki Boeing-737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış; bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır.Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir.Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6… pic.twitter.com/BZuDczMaer May 9, 2024