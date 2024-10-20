فيديو: طبيب يبيع السمنة في مصر.. إليك قصته

أوضح الدكتور أحمد محمد علي، استشاري أمراض النساء والولادة، أن هذا المكان ورثه أباً عن جد، فقد كان يملكه في البداية جدّه لوالدته، ثم انتقلت ملكيته إلى والده، وبعد رحيله أصبح ملكًا له مع شقيقيه.
وأشار إلى أنه بعد وفاة الأب اضطر للقيام بشؤون المحل بمفرده، نظراً لكون شقيقيه يعملان في مجال الهندسة وغير متفرغين للمكان، وحين خرج أحدهما على المعاش، توجه لمساعدته في تجهيز المنتجات وبيعها للزبائن.
الجمع بين العمل في بيع السمنة والعسل صباحاً، والكشف على المرضى في العيادة مساءً، لم يكن أمراً صعباً بالنسبة للطبيب المصري، مشيراً إلى أنه منذ طفولته كان يتواجد كثيراً مع والده في المحل، وتعلّم "الصنعة" منه، فالأمر ليس مجرد تجارة وبيع وشراء، بل هي مهنة تكاد تكون انقرضت حالياً.
وأضاف الطبيب: "يعتمد المحل على بيع كل ما هو طبيعي من منتجات الألبان.. لا نضع أي زيوت
ونظراً لكون المنتجات أصلية وصحية، لا يزال الإقبال كبيراً على المكان، لا سيما من مرضى الطبيب الذين يرونه مرّات عدة إما خلال شراء السمن أو الكشف عليهم في العيادة، وهو ما أكد الطبيب أنه لا ينزعج منه، ويعتبره أمراً عادياً ومميزاً في حياته.
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/DZlb9jCrHl
-
أخبار متعلقة
-
أين يحتفظ الدماغ بالذكريات المخيفة ؟
-
صورة تفضح برازيلية حاولت تهريب مخدرات في المطار
-
معتقد شائع خاطئ حول توفير استهلاك البنزين في السيارة
-
سحب كميات كبيرة من منتجات "الوافل" من الأسواق الأميركية
-
جريمة مروعة..تونسي يذبح زميله في منزله
-
التلوث البلاستيكي يتسلل إلى الجنين في بطن أمه ويرافقه بعد الولادة!
-
سريلانكا..قطار يدهس فيلين
-
البرازيل..طالب يقتل 3 من زملائه وينتحر