فيديو- فرنسي يسجل رقماً عالمياً بـ "قفزة الموت"

الوكيل الإخباري- في لحظات تحبس الأنفاس، نجح شاب فرنسي عشريني في تحطيم الرقم القياسي العالمي في "الغوص حتى الموت"، بعد قفزه من منحدر صخري يبلغ ارتفاعه 44 متراً، دون اتخاذ أي وسيلة من وسائل الحماية.

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سجل الرقم القياسي العالمي السابق للغوص حتى الموت السويسري لوسيان تشارلون، الذي قفز عن ارتفاع 41.7 متراً في أغسطس (آب) الماضي.



رقم قياسي جديد

في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، وثق المغامر جيراردو (22 عاماً) قفزته من شلال "لا سيمبارا" بالقرب من بلدة ألدياكويمادا في وسط إسبانيا، في ظروف شديدة الرياح. حيث يظهر في بداية الفيديو واقفاً على قمة الجرف الصخري وأسفل منه بحيرة المياه، ويتحرك إلى الأمام والوراء، ثم يقفز بسرعة حوالي 106 كلم في الساعة.



وأرفق الفيديو القصير بتعليق كشف فيه أن الانضمام إلى نادي القفز من ارتفاع 40 متراً كان هدفه منذ آخر رقم قياسي عالمي سجله عندما قفز من ارتفاع 36 متراً.



وتحدث الفرنسي من مدينة بوردو عن كواليس القفزة بالقول إنه كان يخطط لها منذ 8 أشهر، واعداً بنشر فيديو ثانٍ على يوتيوب يوثق من خلاله رحلة تحطيم الرقم القياسي الجديد ومواجهته المصاعب، خاصة الرياح التي كانت عاصفة جداً في ذلك اليوم.



تدريب مكثف

وفي حديثه إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شرح جيراردو أنه مارس رياضة الغوص على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى أنه خضع لتدريبات مكثفة خلال الأشهر الماضية استعداداً لنجاحه في هذه القفزة.



وذكر أنه كان يغوص يومياً حتى يتمكن جسده من الاعتياد والتنفس بشكل صحيح، مبيناً أن الجزء الأكثر تحدياً في عملية الغوص بأكملها كان العد التنازلي قبل القفزة، قائلاً: "عند العد إلى ثلاثة، لا عودة إلى الوراء".

View this post on Instagram A post shared by Côme Girardøt (@cgrdt)