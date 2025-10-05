الأحد 2025-10-05 01:46 م
 

فيديو لحادث مروّع.. سيارة مسرعة تقتل 3 نساء في الهند

الأحد، 05-10-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-  تحولت نزهة صباحية إلى مأساة في مدينة غازي آباد، بعدما صدمت سيارة مسرعة أربعة أشخاص في منطقة بوابة سيهاني، ما أدى إلى وفاة ثلاث نساء وإصابة رجل بجروح خطيرة، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية صباح الجمعة.

وقع الحادث في الساعة 5:45 فجراً على طريق راكيش مارغ، أثناء جولة مشي يومية للضحايا، الذين ينتمون لمنطقة نيو كوتاجاون. وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة اجتيازهم الطريق قبل أن تصدمهم سيارة بيضاء بسرعة تقارب 100 كلم/ساعة، ثم ترتطم بالحاجز وتفر من المكان.


وأكدت الشرطة ضبط السيارة، فيما لا يزال السائق هارباً، وتجرى حالياً التحقيقات وتحليل لقطات الفيديو لتحديد هويته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

لبنان 24 

 
 
