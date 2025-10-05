فيديو لحادث مروّع.. سيارة مسرعة تقتل 3 نساء في الهند

وقع الحادث في الساعة 5:45 فجراً على طريق راكيش مارغ، أثناء جولة مشي يومية للضحايا، الذين ينتمون لمنطقة نيو كوتاجاون. وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة اجتيازهم الطريق قبل أن تصدمهم سيارة بيضاء بسرعة تقارب 100 كلم/ساعة، ثم ترتطم بالحاجز وتفر من المكان.
وأكدت الشرطة ضبط السيارة، فيما لا يزال السائق هارباً، وتجرى حالياً التحقيقات وتحليل لقطات الفيديو لتحديد هويته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
