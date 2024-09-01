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فيديو- لحظات تحبس الأنفاس لانقاذ طفلة تركية علقت في "طنجرة ضغط"

لحظة انقاذ الطفلة
لحظة انقاذ الطفلة
الأحد، 01-09-2024 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظات عصيبة عاشها والدا طفلة في تركيا عندما علقت ابنتهم داخل قدر " طنجرة ضغط" عن طريق الخطأ.

ويظهر مقطع الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون إنقاذ الطفلة   التي علقت داخل قدر "طنجرة ضغط "   في مدينة باتمان التركية أثناء لعبها في المطبخ.

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