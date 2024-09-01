فيديو- لحظات تحبس الأنفاس لانقاذ طفلة تركية علقت في "طنجرة ضغط"

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظات عصيبة عاشها والدا طفلة في تركيا عندما علقت ابنتهم داخل قدر " طنجرة ضغط" عن طريق الخطأ.



ويظهر مقطع الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون إنقاذ الطفلة التي علقت داخل قدر "طنجرة ضغط " في مدينة باتمان التركية أثناء لعبها في المطبخ.

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