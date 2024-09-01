فيديو- لحظات تحبس الأنفاس لانقاذ طفلة تركية علقت في "طنجرة ضغط"

ويظهر مقطع الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون إنقاذ الطفلة التي علقت داخل قدر "طنجرة ضغط " في مدينة باتمان التركية أثناء لعبها في المطبخ.
متداول- انقاذ طفلة تركية علقت في "طنجرة ضغط " اثناء اللهو في المطبخ #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/Edulc5mPYR— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 1, 2024
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