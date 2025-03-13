 
الخميس 2025-03-13 02:46 م
 

فيديو .. لحظة مقتل صحفي عراقي بالرصاص في بغداد

الصحفي العراقي ليث محمد رضا
الصحفي العراقي ليث محمد رضا
 
الخميس، 13-03-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء أمس الأربعاء، بمقتل الصحفي ليث محمد رضا، الذي يعمل في شبكة الإعلام العراقي، برصاص أحد أفراد حماية مسؤول خلال مشاجرة في منطقة العرصات ببغداد.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن المشاجرة وقعت بين الصحفي وأحد منتسبي وزارة الداخلية، يُعتقد أنه من حماية أحد المسؤولين، مما أدى إلى إطلاق النار على رضا ومقتله على الفور. وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تجري عمليات بحث عن القاتل، الذي فر بعد ارتكابه الجريمة.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الحادثة كانت نتيجة "مشاجرة" وليس اغتيالًا.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن قيادة محافظة بغداد/الرصافة، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن عملية اغتيال طالت أحد العاملين في وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح البيان أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرًا إلى أن رضا قُتل إثر مشاجرة بينه وبين جيرانه في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تصويره عبر كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة اندلاع الشجار، حيث بدأ بتبادل الألفاظ، ثم تطور إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يقوم الجاني بإحضار سلاحه من السيارة ويطلق النار عدة مرات باتجاه الصحفي، الذي حاول تفادي الرصاصات قدر الإمكان، لكنه لقي حتفه في النهاية، بينما فر الجاني من المكان.



في غضون ذلك، نعت وكالة الأنباء العراقية الراحل، معربةً في بيان عن خالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

روسيا اليوم
 
 
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