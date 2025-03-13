فيديو .. لحظة مقتل صحفي عراقي بالرصاص في بغداد

وقالت المصادر إن المشاجرة وقعت بين الصحفي وأحد منتسبي وزارة الداخلية، يُعتقد أنه من حماية أحد المسؤولين، مما أدى إلى إطلاق النار على رضا ومقتله على الفور. وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تجري عمليات بحث عن القاتل، الذي فر بعد ارتكابه الجريمة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الحادثة كانت نتيجة "مشاجرة" وليس اغتيالًا.
وقالت الوزارة في بيان صادر عن قيادة محافظة بغداد/الرصافة، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن عملية اغتيال طالت أحد العاملين في وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح البيان أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرًا إلى أن رضا قُتل إثر مشاجرة بينه وبين جيرانه في منطقة الكرادة وسط العاصمة.
وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تصويره عبر كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة اندلاع الشجار، حيث بدأ بتبادل الألفاظ، ثم تطور إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يقوم الجاني بإحضار سلاحه من السيارة ويطلق النار عدة مرات باتجاه الصحفي، الذي حاول تفادي الرصاصات قدر الإمكان، لكنه لقي حتفه في النهاية، بينما فر الجاني من المكان.
لحظة قتل صحفي على يد حماية مسؤول في بغداد#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/Cj4kd6Eqgz— AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 12, 2025
في غضون ذلك، نعت وكالة الأنباء العراقية الراحل، معربةً في بيان عن خالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
روسيا اليوم
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