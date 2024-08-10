فيديو للحظات الأخيرة.. سيدة تسقط من مصعد وتلقى حتفها في إيران

وعلق ناشطون أن هذا الفيديو وعلى فظاعته إلا أنه توعوي للانتباه في كيفية استعمال المصعد حتى لا تكون العواقب وخيمة.
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امرأة في إيران أرادت النزول بالمصعد لكنه أغلق قبل دخولها فدسّت كتاب قبل إغلاق الباب في محاولة لفتحه والدخول فيه، وبسبب ذلك حدث خلل وانفتح الباب لكن دون وجود المصعد.
دخلت امرأة أخرى معتقدة وجود المصعد لكنها سقطت وماتت.pic.twitter.com/T8TYXgEBMR
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