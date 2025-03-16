 
الأحد 2025-03-16 10:42 ص
 




            

        








    

        

        

            فيديو مؤثر .. أنثى فيل منكوبة تحاول إيقاظ صديقتها المتوفاة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                فيلة تحاول إحياء شريكتها بعد وفاته
            
                

                    فيلة تحاول إحياء شريكتها بعد وفاته
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        09:31 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   ظهرت فيلة تُدعى ماجدا في حالة من الحزن العميق بعد وفاة شريكتها المقربة جيني، التي توفيت فجأة أمام عينيها بعد 25 عامًا من العيش معًا.اضافة اعلان


وكان الثنائي قد تقاعدا عن أداء عروض السيرك منذ أربع سنوات، بعد خلاف مفاجئ وقع خلال أحد العروض، حيث تطور إلى هجوم على مدربهما، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن، على الرغم من تلك الخلافات، استمرتا في العيش معًا في منتزه "تايغان سفاري" في شبه جزيرة القرم.

لكن هذا الأسبوع، وقع الحدث المأساوي عندما انهارت جيني وتوفيت في المنتزه. وفي مشهد مؤثر، حاولت ماجدا عدة مرات إيقاظ جيني دون جدوى، وعندما لم تستطع، بدأت في احتضان جثة صديقتها بحنان ووقفت بجانبها لساعات طويلة، مما أثار استجابة مؤلمة من قبل الزوار الذين شهدوا الحادث.

العديد من التقارير المحلية أفادت بأن ماجدا لم تسمح للأطباء البيطريين بالاقتراب من جيني، حيث ظلت حريصة على حراسة جثمانها دون أي تدخل.

 الحزن الذي أظهرته ماجدا هو دليل واضح على الارتباط العاطفي العميق بين الفيلة، التي أظهرت في مناسبات سابقة قدرتها على الحداد والمشاركة في مشاعر الحزن مثل البشر.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلة من الحيوانات التي تتمتع بذكاء عاطفي متقدم، حيث أظهرت الدراسات أنها تشعر بالحزن وتشارك في مراسم دفن موتاها.

 
سكاي نيوز

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            فيديو مؤثر .. أنثى فيل منكوبة تحاول إيقاظ صديقتها المتوفاة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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