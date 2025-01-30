فيديو مؤلم.. أم سورية تضحّي بحياتها لإنقاذ طفلها من حريق مروع

وفي لحظات مرعبة، لفت الأم ابنها ببطانية، ثم ألقت به من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الرابع نحو بطانية أخرى أمسك بها الجيران في الأسفل، ما حال دون سقوط الرضيع على الأرض. وبينما كان الجيران يلتقطون الطفل، فقدت الأم وعيها بسبب كثافة الدخان في الغرفة، لتسقط دون أن تتمكن من إنقاذ نفسها. عثر على جثتها فرق الإطفاء بالقرب من النافذة متأثرة بتأثير الدخان.
وفي حين أصيب الرضيع بحروق في ظهره وساقه قبل أن تلقيه والدته، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تمكن طفلان آخران بعمر 9 و7 سنوات من الهروب من المنزل قبل اتساع الحريق، ليتمكن الجيران من طلب النجدة، وتصل سيارات الإطفاء لإخماد النيران.
فيما كان الأب في عمله، أفادت التحقيقات الأولية بأن سبب الحريق يعود إلى موقد التدفئة في المنزل.
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