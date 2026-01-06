الثلاثاء 2026-01-06 12:28 م

فيديو متداول لشخص يحاول خنق والده قرب الحرم النبوي يثير غضبًا واسعًا

الحرم النبوي
الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا وهو يحاول الاعتداء على والده خنقًا بالقرب من الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، ما أثار موجة استياء وغضب واسعة بين المتابعين.

ويُظهر المقطع تدخل عدد من المتواجدين في الموقع لفضّ الاشتباك ومنع تفاقم الموقف، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة أو دوافعها، كما لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان يؤكد تفاصيل الواقعة أو يوضح ما جرى.


وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة، شدد خلالها مغردون على قدسية المكان وحرمة الاعتداء، خاصة على الوالدين، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي في حال ثبوت الواقعة.


 

 

 
 


