فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا!

وباستخدام كاميرا هاتفه الذكي، تمكن من التقاط عدة صور تظهر صواعق تضرب البرج الشاهق الذي يبلغ ارتفاعه 1776 قدما، بما في ذلك صاعقة مباشرة اصطدمت بهوائي البرج بينما كانت القوارب الشراعية تتمايل في مياه النهر المضطربة.
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