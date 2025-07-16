الأربعاء 2025-07-16 09:21 ص
 

فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا!

صاعقة تضرب أطول برج في أمريكا
صاعقة تضرب أطول برج في أمريكا
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:24 ص

الوكيل الإخباري-   التقط مصور أمريكي لقطات مذهلة لصاعقة تضرب برج "ون وورلد تريد سنتر" في نيويورك خلال العاصفة الممطرة التي شهدتها المدينة يوم الاثنين الماضي.

اضافة اعلان

 

وأفاد المصور ماكس جولياني البالغ من العمر 34 عاما بأنه عند سماعه اصوات الرعد أثناء وجوده في منزله، أسرع إلى موقع تصويره المفضل في رصيف حديقة هدسون ريفر بارك على الضفة الغربية لمانهاتن، والذي اعتاد منه توثيق العواصف الرعدية.

وباستخدام كاميرا هاتفه الذكي، تمكن من التقاط عدة صور تظهر صواعق تضرب البرج الشاهق الذي يبلغ ارتفاعه 1776 قدما، بما في ذلك صاعقة مباشرة اصطدمت بهوائي البرج بينما كانت القوارب الشراعية تتمايل في مياه النهر المضطربة.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فقل

منوعات في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث دهس في طبربور

الدفاع المدني

أخبار محلية مركبة تتجاوز الاشارة حمراء وتصطدم بالباص السريع ووقوع 5 اصابات

غاغا

منوعات كارثة خلال حفل زفاف في إحدى الدول العربية... إليكم ما حدث

فرق الاطفاء المشاركة بإخماد حرائق سوريا تعود إلى الأردن

أخبار محلية الامن العام : بعد عمل بطولي .. النشامى مرّوا من هنا - صور

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 16-7-2025



 
 





الأكثر مشاهدة