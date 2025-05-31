السبت 2025-05-31 12:36 م
 

فيديو مرعب... نمرٌ ضخم انقض على سائح في تايلاند

با
تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   انتشرت لقطة فيديو مروعة للحظة انقضاض نمر ضخم على شاب حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في تايلاند بحضور المدرب.

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ويُظهر مقطع الفيديو المثير السائح المتحمس وهو رابض بجانب الحيوان ويضع ذراعه حول ظهره قبل أن ينقض عليه.

وتصارع المدرب مع الحيوان المفترس لثوانٍ، قبل أن يتمكن من إخضاعه.

 

 

 

لبنان 24

 

 

 
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