فيديو مرعب... نمرٌ ضخم انقض على سائح في تايلاند

وتصارع المدرب مع الحيوان المفترس لثوانٍ، قبل أن يتمكن من إخضاعه.
#تايلند: نمر يهاجم رجلًا حاول التقاط صورة معه في إحدى حدائق النمور بمدينة بوكيت#جريدة_الوحدة #alwahda_news@alwahdanewsuaehttps://t.co/3pwmD4k41N pic.twitter.com/8FONmHu2CB— صحيفة الوحدة (AL Wahda News) - الإمارات (@alwahdanewsuae) May 30, 2025
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