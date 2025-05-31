فيديو مرعب... نمرٌ ضخم انقض على سائح في تايلاند

الوكيل الإخباري- انتشرت لقطة فيديو مروعة للحظة انقضاض نمر ضخم على شاب حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في تايلاند بحضور المدرب.

اضافة اعلان

ويُظهر مقطع الفيديو المثير السائح المتحمس وهو رابض بجانب الحيوان ويضع ذراعه حول ظهره قبل أن ينقض عليه.



وتصارع المدرب مع الحيوان المفترس لثوانٍ، قبل أن يتمكن من إخضاعه.

#alwahda_news@alwahdanewsuaehttps://t.co/3pwmD4k41N pic.twitter.com/8FONmHu2CB #تايلند : نمر يهاجم رجلًا حاول التقاط صورة معه في إحدى حدائق النمور بمدينة بوكيت #جريدة_الوحدة May 30, 2025

لبنان 24