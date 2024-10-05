فيديو مروع.. شرطي أمريكي يطلق النار على قاضي في مكتبه

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق رئيس الشرطة في مقاطعة ليشتر بولاية كنتاكي الأمريكية، النار على قاضٍ داخل مكتبه.
تحديث | مقطع واضح جدا — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) October 4, 2024
تم إصدار لقطات لشرطي ولاية كنتاكي شون ستاينز وهو يطلق النار على القاضي كيفين مولينز بعد أن نشب خلاف بينهما في مكتب القاضي مما ادى الى وفاة القاضي.
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