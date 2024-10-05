فيديو مروع.. شرطي أمريكي يطلق النار على قاضي في مكتبه

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو متداول قيام شرطي أمريكي بإطلاق النار على قاضي داخل مكتبه مما تسبب في وفاته على الفور.



ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق رئيس الشرطة في مقاطعة ليشتر بولاية كنتاكي الأمريكية، النار على قاضٍ داخل مكتبه.

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ولم يتبين لغاية الآن دوافع الجريمة .