فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!

الوكيل الإخباري- حصل حادث تصادم بين أكثر من 40 سيارة، بسبب عاصفة ثلجية في ولاية إنديانا الأميركية، وتمّ إغلاق الطريق السريع الرئيسي لنحو 6 ساعات.



وأفادت وسائل إعلامية أميركية عن تصادم 45 سيارة، خلال ذروة الازدحام المروري الذي يعقب عطلة عيد الشكر.

اضافة اعلان

لبنان 24