فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!

وأفادت وسائل إعلامية أميركية عن تصادم 45 سيارة، خلال ذروة الازدحام المروري الذي يعقب عطلة عيد الشكر.
