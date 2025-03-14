فيديو.. مصري يهدم منزل شقيقه بالجرافة بسبب الميراث

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم والجرافة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.
خلاف على الميراث.. شقيق يهدم منزل أخيه بـ”لودر” أثناء الإفطار#الميزان_نيوز pic.twitter.com/WLeNmoFeif— الميزان نيوز (@almezannews) March 14, 2025
وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو وثق لحظة هجوم المتهم على منزل شقيقه وقت الإفطار، ومحاولته هدمه على من بداخله.
سكاي نيوز
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