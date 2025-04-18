الجمعة 2025-04-18 10:22 ص
 

فيديو.. مقتل أميركي بعد محاولته "اختطاف طائرة"

المواطن الأميركي حاول اختطاف طائرة صغيرة
المواطن الأميركي حاول اختطاف طائرة صغيرة
 
الجمعة، 18-04-2025 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   تعرّض مواطن أميركي للقتل من قبل راكب طائرة، بعد أن حاول اختطاف طائرة صغيرة فوق البحر الكاريبي، يوم الخميس.اضافة اعلان


وذكرت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" أن مواطنًا أميركيًا حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران "تروبيك إير" في بيليز، يوم الخميس، من خلال التهديد بسكين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب آخرين قبل أن يُقتل بالرصاص.

ونقلت "إيه.بي.سي نيوز" عن الشرطة قولها إن المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة.

وأضافت الشرطة أن أحد الركاب على متن الطائرة أطلق عليه النار. ولم ترد الشرطة بعد على طلب "رويترز" للتعليق.



سكاي نيوز
 
gnews

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