فيديو.. مقتل أميركي بعد محاولته "اختطاف طائرة"

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" أن مواطنًا أميركيًا حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران "تروبيك إير" في بيليز، يوم الخميس، من خلال التهديد بسكين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب آخرين قبل أن يُقتل بالرصاص.
ونقلت "إيه.بي.سي نيوز" عن الشرطة قولها إن المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة.
وأضافت الشرطة أن أحد الركاب على متن الطائرة أطلق عليه النار. ولم ترد الشرطة بعد على طلب "رويترز" للتعليق.
A small passenger plane was reportedly hijacked by a knife-wielding man in Belize on Thursday. A source at the airport in Belize told Newsweek that "all flights are grounded" and that staff are "freaking out." pic.twitter.com/u7diuQYXfa— Newsweek (@Newsweek) April 17, 2025
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
"جريمة كراهية محتملة".. تخريب 85 قبرًا إسلاميًا يثير غضبًا في بريطانيا
-
أفضل 5 خدمات توصيات تداول لعام 2025 لتحقيق أرباح ذكية في أسواق متقلبة
-
مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات
-
وفاة ثاني لاعبي الزمالك بالسرطان في أسبوع واحد
-
قروش على شواطئ الكيان تثير رعب المستوطنين - فيديو
-
إصابة مظليين إثر هبوط عنيف خلال عرض جوي في امريكا - فيديو
-
من داخل النفق إلى حزام الذهب.. سرقة الملايين من متجر أمريكي شهير (صورة)
-
كيت ميدلتون تكشف ما ساعدها على التعافي في رحلة صمتها مع السرطان