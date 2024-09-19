فيديو.. منزل من حلوى "الملبن" التركية

الوكيل الإخباري- نشر الفنان الفرنسي فينسنت سمادغا مقطع فيديو يظهر بيتاً مصنوعاً بالكامل من حلوى الملبن (راحة الحلقوم) التركية، حيث شكله باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونال إعجاب أكثر من نصف مليون شخص على إنستغرام.

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وظهر البيت بدرجات الوردي والأصفر والأخضر كقطع مربعة متراصة من الحلوى المغطاة بسكر ناعم تشكل المنزل بالكامل، بما في ذلك السقف والجدران والأعمدة وحتى الأرائك والوسائد وحوض السباحة.



وتحول سمادغا إلى عالم الإبداع الفني منذ أقل من عام، وحقق سريعاً متابعات بالآلاف على منصاته للتواصل الاجتماعي.



ويملك سمادغا حساباً على إنستغرام باسم "If Only"، ينشر فيه صوراً مبتكرة يستند فيها على الذكاء الاصطناعي. ويقول الفنان المستقر في العاصمة باريس: "تعمقت في مجال الذكاء الاصطناعي، وأطلقت مشروعي الفني ليسمح لي بالتعبير بصرياً عن الأفكار والمفاهيم التي تراكمت لدي طوال حياتي. أعتقد أن تحسسي لتلك الأدوات في عالم الفن ميزني، وأرى أن الذكاء الاصطناعي يساعدنا على دفع الحدود حين يتعلق الأمر بالإبداع".



ويؤكد سمادغا أن حياته عبارة عن مزيج من الشغف والاحتراف، ويضيف: "أستمر في تحدي ما أشعر به كحدود، لابتكار ما هو غير مسبوق كما آمل".

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