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فيديو - نهاية مروعة لامرأة في الصين بعد أن سحبها سلم متحرك

حاولت المرأة الجلوس على حافة السلم
حاولت المرأة الجلوس على حافة السلم
الأربعاء، 20-11-2024 11:43 ص
الوكيل الإخباري- لقيت امرأة حتفها بعد محاولتها الجلوس على حافة سلم متحرك في أحد مراكز التسوق الصينية.اضافة اعلان


وقبل لحظات من الحادث المروع، شوهدت المرأة وهي تقرأ شيئًا ما، بينما كانت تقف على مقربة من سلم متحرك.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة المرأة وقد فقدت توازنها على الفور عندما بدأ السلم المتحرك في سحبها إلى أسفل.

حاولت المرأة يائسة الإمساك بحافة السلم لكن دون جدوى الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

وعقب الحادث، خضع المكان بالكامل للتفتيش، مع إجراء اختبارات على استعدادات الأمان.



سكاي نيوز
 
gnews

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