فيديو - نهاية مروعة لامرأة في الصين بعد أن سحبها سلم متحرك

وقبل لحظات من الحادث المروع، شوهدت المرأة وهي تقرأ شيئًا ما، بينما كانت تقف على مقربة من سلم متحرك.
وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة المرأة وقد فقدت توازنها على الفور عندما بدأ السلم المتحرك في سحبها إلى أسفل.
حاولت المرأة يائسة الإمساك بحافة السلم لكن دون جدوى الأمر الذي أدى إلى وفاتها.
وعقب الحادث، خضع المكان بالكامل للتفتيش، مع إجراء اختبارات على استعدادات الأمان.
Happened in Shandong. Apparently she fell from the escalator. pic.twitter.com/3ZfsA23eJ3— @ (@anthraxxx781) November 17, 2024
سكاي نيوز
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