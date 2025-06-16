فيديو يثير الغضب في الصين.. سائحون ينتزعون شعر نمر حي لجلب الحظ!

وأدانت إدارة الحديقة الحادثة مؤكدة أن لمس الحيوانات ممنوع، وأن هذا التصرف يعرض النمر والزوّار للخطر بسبب احتمال رد فعل عدواني من الحيوان.
تأتي هذه التصرفات ضمن معتقدات تقليدية صينية ترى في النمر رمزًا للقوة والحماية، ويعتقد البعض أن شعره يبعد الحسد.
السلطات الصينية لم تُحدد بعد العقوبات المحتملة، لكن خبراء قانونيون أكدوا أن الأضرار للحيوانات قد تُعرض المخالفين لغرامات أو احتجاز.
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