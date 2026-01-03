فيديو يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفليها أحياء من تحت الثلوج في تركيا

وأفادت تقارير تركية بأن العائلة غادرت منزلها أثناء العاصفة لأسباب غير معروفة، قبل أن تطمرهم الثلوج المتراكمة بفعل التساقط الكثيف والرياح القوية. وتمكنت فرق الإنقاذ، بعد عمليات بحث صعبة، من انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة.
وتشهد تركيا عواصف ثلجية تُعد من الأقوى منذ عقود، مع ارتفاع الثلوج في بعض المناطق إلى نحو متر ونصف، ما تسبب بشلل في الحركة، وتعليق الدراسة، وإلغاء وتأجيل رحلات جوية، فيما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر وتجنب الخروج غير الضروري.
