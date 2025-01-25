فيديو يوثّق لحظة انهيار مبنى سكني في تركيا

وأرسلت السلطات التركية عناصر إنقاذ وفِرَقًا طبية إلى مكان الحادث.
وقال محافظ قونيا في منشور على حسابه في منصة "إكس" إن المبنى مُرخص ولكنه غير مدرج ضمن مشاريع التجديد الحضري.
وأضاف أن المبنى كان يضم 14 شقة، 12 منها كانت شاغرة، حسبما ذكر موقع "تركيا توداي" الإخباري.
وتحدثت مواقع تركية عن إنقاذ شخصين من تحت أنقاض المبنى، بينما لا يزال حوالي 6 أشخاص محاصرين.
وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ نشر 200 فرد من فريق الإنقاذ والشرطة والإطفاء ووحدات الرعاية الصحية، مع دعم إضافي من المحافظات المجاورة.
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