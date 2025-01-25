 
السبت 2025-01-25 09:52 ص
 

فيديو يوثّق لحظة انهيار مبنى سكني في تركيا

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
السبت، 25-01-2025 06:13 ص

الوكيل الإخباري-   وثّق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق في مدينة قونيا وسط تركيا يوم الجمعة.

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وأرسلت السلطات التركية عناصر إنقاذ وفِرَقًا طبية إلى مكان الحادث.


وقال محافظ قونيا في منشور على حسابه في منصة "إكس" إن المبنى مُرخص ولكنه غير مدرج ضمن مشاريع التجديد الحضري.


وأضاف أن المبنى كان يضم 14 شقة، 12 منها كانت شاغرة، حسبما ذكر موقع "تركيا توداي" الإخباري.
وتحدثت مواقع تركية عن إنقاذ شخصين من تحت أنقاض المبنى، بينما لا يزال حوالي 6 أشخاص محاصرين.


وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ نشر 200 فرد من فريق الإنقاذ والشرطة والإطفاء ووحدات الرعاية الصحية، مع دعم إضافي من المحافظات المجاورة.

 

 

سكاي نيوز عربية

 
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