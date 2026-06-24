فيلم جديد يعيد "توم وجيري" إلى الشاشة - فيديو

ووفقاً للتفاصيل المتداولة، ستدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، مع تقديم رؤية مختلفة لعلاقة "توم وجيري"، حيث ينتقل العمل من الصراع التقليدي بينهما إلى استكشاف أعمق لمشاعرهما ورغبتهما في نيل اهتمام مالكيهما.
وتُعد سلسلة "توم وجيري" من أشهر الأعمال الكرتونية في العالم، إذ انطلقت عام 1940 وحققت نجاحاً كبيراً على مدار عقود، كما حصدت سبع جوائز أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.
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