فيلم جديد يعيد "توم وجيري" إلى الشاشة - فيديو

الوكيل الإخباري- يترقب عشاق سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "توم وجيري" صدور فيلم جديد، بعدما أعلنت شركة وارنر براذرز اختيار مايكل ماكورماك وويل ماكورماك ورشيدة جونز لكتابة قصته.

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ووفقاً للتفاصيل المتداولة، ستدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، مع تقديم رؤية مختلفة لعلاقة "توم وجيري"، حيث ينتقل العمل من الصراع التقليدي بينهما إلى استكشاف أعمق لمشاعرهما ورغبتهما في نيل اهتمام مالكيهما.