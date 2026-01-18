الأحد 2026-01-18 03:39 م

فيل يقتل 22 ويجبر السكان على النوم فوق الأسطح (فيديو)

نغ
تعبيرية
 
الأحد، 18-01-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري-   اضطر سكان قرى في ولاية جهارخاند الهندية إلى النوم على أسطح المنازل أو مغادرة مساكنهم المؤقتة، خوفًا من فيل هائج تسبب بمقتل 22 شخصًا خلال الأسابيع الماضية، بينهم أربعة أطفال أحدهم رضيع.

اضافة اعلان


ولا يزال الفيل، وهو ذكر صغير ذو ناب واحد، طليقًا في منطقة غرب سينجبوم. وبحسب تقارير إعلامية، يُرجَّح أن يكون هياجه مرتبطًا بفترة التزاوج لدى الأفيال المعروفة بـ«الموست»، والتي تزداد خلالها العدوانية.


ونشرت السلطات أكثر من 80 عنصرًا من حرس الغابات لتعقبه وتخديره، فيما لجأ القرويون إلى الأشجار والأسطح طلبًا للأمان. ووصف مسؤولون ما يحدث بأنه غير مسبوق، مؤكدين أن الأفيال نادرًا ما تهاجم البشر بهذا العنف.

 

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس السلام .. عضوية لا تتجاوز 3 سنوات وتمتد أكثر للمساهمين بمليار دولار

عربي ودولي مجلس السلام .. عضوية لا تتجاوز 3 سنوات وتمتد أكثر للمساهمين بمليار دولار

ل

أخبار محلية بلدية إربد تطرح عطاء بناء وتشغيل سوق الخضار المركزي الجديد

غ

فن ومشاهير أنغام تعيد إحياء أجمل أغانيها في Joy Awards 2026

ا

شؤون برلمانية المالية النيابية تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة المالية

الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج لمواليد 1954 اعتبارًا من الاثنين

أخبار محلية الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج لمواليد 1954 اعتبارًا من الاثنين

خح

فيديو منوع المثلث السحري لعلاج الإمساك بسرعة وفعالية

ح

فيديو منوع لقطة عفوية تخطف القلوب: طائر يختار طفلة صديقة له

م

فيديو منوع متداول: الفرق بين أول وآخر نسخة من الآيفون



 






الأكثر مشاهدة