فيل يقتل 22 ويجبر السكان على النوم فوق الأسطح (فيديو)

الوكيل الإخباري- اضطر سكان قرى في ولاية جهارخاند الهندية إلى النوم على أسطح المنازل أو مغادرة مساكنهم المؤقتة، خوفًا من فيل هائج تسبب بمقتل 22 شخصًا خلال الأسابيع الماضية، بينهم أربعة أطفال أحدهم رضيع.

ولا يزال الفيل، وهو ذكر صغير ذو ناب واحد، طليقًا في منطقة غرب سينجبوم. وبحسب تقارير إعلامية، يُرجَّح أن يكون هياجه مرتبطًا بفترة التزاوج لدى الأفيال المعروفة بـ«الموست»، والتي تزداد خلالها العدوانية.



ونشرت السلطات أكثر من 80 عنصرًا من حرس الغابات لتعقبه وتخديره، فيما لجأ القرويون إلى الأشجار والأسطح طلبًا للأمان. ووصف مسؤولون ما يحدث بأنه غير مسبوق، مؤكدين أن الأفيال نادرًا ما تهاجم البشر بهذا العنف.

