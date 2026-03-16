الإثنين 2026-03-16 07:05 م

فيل يوقف حركة السير في تايلاند بحثًا عن الطعام

تعبيرية
 
الإثنين، 16-03-2026 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   توقفت حركة المرور مؤقتًا في تايلاند بعد أن دخل فيل بري إلى الطريق وبدأ يبحث عن الطعام داخل السيارات المارة.اضافة اعلان


ووثّقت بي بينجابورن اللحظة عبر مقطع فيديو نشره موقع ViralHog، ظهر فيه الفيل وهو يسير مباشرة على الطريق، ما اضطر السائقين إلى تخفيف السرعة وتوخي الحذر لتجنب أي حادث.

وقالت بي: "كانت لحظة طريفة، حيث أوقف الفيل حركة المرور بحثًا عن الطعام"، مشيرة إلى اقترابه من شاحنة متحركة قبل أن يلتفت إلى مركبة أخرى قريبة.

وأظهر الفيديو محاولات السائقين الابتعاد بهدوء، بينما مدّ الفيل خرطومه نحو السيارات لاستكشاف محتوياتها، ما تسبب في توتر مؤقت، لكنه تحول إلى لحظة لافتة للمارة.

ويُعرف عن الأفيال البرية أحيانًا اقترابها من الطرق والمناطق المأهولة بحثًا عن الغذاء، خاصة في المناطق التي تتداخل فيها مواطنها الطبيعية مع النشاط البشري. لذلك يُنصح السائقون بالحفاظ على الهدوء وإفساح المجال للحيوان حتى يبتعد بأمان.
 
 


