في أستراليا.. عنكبوت يقذف فرائسه بسرعة تفوق الطائرات النفاثة - فيديو

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء في الغابات المطيرة بشبه جزيرة "كيب يورك" في أستراليا استراتيجية صيد فريدة لدى نوع من العناكب الليلية يُعرف باسم "العنكبوت المنجنيق" (Ballista Spider).



ووفق دراسة نُشرت في مجلة Current Biology، يصنع العنكبوت فخاً مخروطياً مشدوداً ومشحوناً بطاقة مرنة عالية لاستهداف "نمل الأشجار الأخضر".



تعتمد آلية الصيد على شبكة مخروطية من حرير مشدود تُغلف بمواد جاذبة للنمل، وعند هجومه ينفصل الفخ ويقذف النملة بسرعة إلى داخل الشبكة خلال أجزاء من الثانية.



ويصل التسارع إلى نحو 1367 مترًا في الثانية المربعة (حوالي 140 ضعف الجاذبية الأرضية)، ما يجعله من أكثر أنظمة الصيد البيولوجية كفاءة.



ويرى الباحثون أن هذا التكيف تطور لاستهداف النمل وعزله سريعًا عن مستعمرته، ويُعد مثالاً على التخصص البيئي الذي قاد إلى آليات صيد متقدمة في الطبيعة.

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